Angola e Turquia assinam 10 acordos

Angola terá uma linha de financiamento para execução de empreitadas públicas de infraestrutura contratadas pelo Estado, anunciou o Presidente da República no final da cerimónia.

A linha de financiamento foi solicitada pelo Presidente da República João Lourenço ao Presidente Erdogan daquele País, que em suas linhas gerais foi imediatamente aceite, restando depois a tramitação burocrática que deve ser feita junto do Eximbank turco.

O Chefe de Estado garantiu que o investimento privado turco em Angola “é bem vindo em todos os sectores em que os investidores entenderem existir viabilidade económica”.

Nesses encontros, disse o Chefe de Estado, “aproveitamos passar em revista o estado da cooperação entre os nossos países”. “Concluímos que é preciso fazermos um esforço no sentido de aumentar, de forma considerável, o nível desta cooperação, daí a razão da assinatura destes dez instrumentos de cooperação que acabamos de testemunhar”.

Assinados dez acordos de cooperação

No âmbito da visita do Chefe de Estado à Turquia foram assinados dez instrumentos de cooperação, entre os quais o Memorando sobre a Isenção de Vistos em Passaportes Diplomáticos, de Serviço e Especial, o Acordo no domínio dos Transportes, que vai estabelecer as ligações aéreas entre os dois países, permitindo que a Turkish Airlines, companhia aérea turca, inicie ligações para Luanda ainda este ano.

Foi igualmente rubricado o Memorando de Entendimento sobre o Estabelecimento de Mecanismos de Consultas Políticas entre o Ministério das Relações Exteriores de Angola e o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia, o Memorando de Entendimento entre a Academia Diplomática do Ministério das Relações Exteriores de Angola e a Academia Diplomática do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República da Turquia.