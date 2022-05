Angola e São Tomé precisam criar condições para viabilizar comércio

O Presidente da República, João Lourenço, destacou a necessidade da criação de condições para viabilizar o comércio entre Angola e São Tomé e Príncipe, num encontro que manteve com o homólogo santomense, Carlos Vila Nova, em Luanda.

De acordo com João Lourenço, o objectivo é suprir as carências em matéria de produtos (amplamente) consumidos entre os dois países com custos reduzidos, competitivos e de qualidade aceitável.

O Chefe de Estado angolano realçou igualmente a recente assinatura do acordo de isenção de vistos nos passaportes diplomáticos, de serviço, especiais e ordinários, que certamente servirá de alavanca para o “estreitamento das relações de amizade e de cooperação entre os nossos dois países”.

João Lourenço também defendeu a criação de mecanismos e incentivos que encorajem e estimulem o investimento privado directo entre empresários de Angola e São Tomé e Príncipe.

Ainda fez saber que no quadro da parceria estratégica que os dois Países pretendem implementar, destacam a necessidade de explorar "ao máximo o grande potencial existente nos sectores da defesa e segurança, das pescas e mar, turismo, interior e ordem interna, transportes aéreos e marítimos, recursos minerais e petróleos e o do comércio".