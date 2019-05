Angola e Portugal reforçam cooperação para potenciar oportunidades na economia do mar

O acordo foi assinado pelas ministras das Pescas e do Mar de Portugal e Angola, respectivamente Ana Paula Vitorino e Maria Antonieta Baptista, no final do fórum “Empresários portugueses e angolanos juntos para uma cooperação sustentável do Mar”, que contou com associações sectoriais e empresas de Angola e Portugal.

O memorando tem como objectivo definir os princípios da cooperação bilateral nos domínios da legislação, formação, investigação técnico-científica, desenvolvimento de actividades de pesca marítima, continental e aquicultura, fiscalização e controlo das actividades de pesca e indústria de transformação de produtos de pesca entre os dois países.

Em declarações à agência Lusa, no final do encontro, Ana Paula Vitorino sublinhou a abrangência do acordo.

“Vai existir cooperação em todas as áreas do mar: pescas, aquacultura, transformação do pescado. Por um lado, teremos ao nível do sector público cooperação na formação [...] e ao nível do sector privado daremos todo o apoio para que possam ser estabelecidas parcerias entre empresários angolanos e portugueses, com a possibilidade de criar empresas mistas”, adiantou.