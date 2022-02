Angola é o oitavo País africano que mais capta investimento europeu

Angola é o oitavo País africano que mais atrai investimento directo da Europa, revelou um responsável europeu, que sublinhou as oportunidades do acordo para fomentar o investimento bilateral, um projecto-piloto a nível mundial actualmente em negociação.

As oportunidades de negócios em Angola e o Acordo de Facilitação de Investimentos Sustentáveis Angola-UE (SIFA, na sigla em inglês) foram alguns dos destaques do Fórum Empresarial União Europeia (UE)-África, segundo noticiou a Lusa.

Segundo Carlo Petinatto, chefe da Unidade de Investimento e Propriedade Intelectual da União Europeia, o actual nível de investimento europeu em Angola “não é insignificante” e haverá futuramente mais oportunidades, no quadro do SIFA, que está a ser negociado desde Junho do ano passado.

Actualmente, referiu, Angola está entre os dez principais parceiros africanos da UE, ocupando a oitava posição e captando cerca de 6% do investimento directo em África que, em 2019, representava 14 mil milhões de euros em ‘stock’ de investimento.

“Acreditamos que há um forte potencial para captar mais investimento no futuro”, destacou, apontando que Angola “está em vias de aderir” ao acordo de parceria económica entre a UE e a região da SADC (Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral), o que, disse, “será mais um motivo para promover mais investimento”.