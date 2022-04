Angola e Estados Unidos abordam sobre minerais sólidos

O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, recebeu, terça-feira, em audiência o embaixador dos Estados Unidos da América em Angola, Tulinabo Salama Mushingi, com quem analisou os sectores mineiro e de hidrocarbonetos angolano.

À saída do encontro, o diplomata americano referiu foi ver, junto ministro, como poderiam continuar a trabalhar para aumentar a cooperação, especialmente no sector do petróleo e gás, bem como uma análise de como as companhias americanas poderiam investir neste domínio.

A construção de uma refinaria de petróleo no Soyo pelo consórcio Quanten também passou em revista. Segundo Tulinabo, “é um sucesso para nós, uma companhia americana ter ganho o contrato”.

“Como sabeis, Angola aguarda pelo arranque da refinaria e a companhia vai lançar a primeira pedra no final deste mês, sendo que queremos ir mais rápido”, declarou o embaixador que pretende “aumentar os níveis actuais da cooperação” entre os dois Estados.

O acesso à exploração de recursos minerais pelas companhias americanas e sobre o consórcio e a produção de gás foram outros assuntos abordados. No final, o ministro Diamantino Azevedo​ convidou o diplomata a visitar o posto do Serviço de Migração e Estrangeiro (SME) instalado no MIREMPET, facto que o deixou muito satisfeito.