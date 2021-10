Angola e EAU reforçam cooperação no sector industrial

O ministro da Indústria e Comércio, Victor Fernandes, que se encontra de visita aos Emirados Árabes Unidos desde segunda-feira (11), considerou fundamental manter relação profícua com este país árabe, para impulsionar o crescimento do sector industrial angolano.

Falando à margem da visita de cortesia esta manhã à chancelaria da Embaixada de Angola em Abu Dhabi, acompanhado do chefe da missão, Albino Malungo, disse que aproveitará a estada nos Emirados Árabes Unidos (EAU) para estabelecer contactos que ajudem a fortalecer o sector da Indústria e Comércio.

À convite da organização do Fórum Global de Negócios África - Dubai, que decorrerá esta quarta e quinta-feira (13 e 14), o governante manterá mais encontros para reforço das relações institucionais e da captação de financiamentos de projectos ligados ao sector da indústria têxtil (vestuário e calçados), indústria alimentar (transformação do arroz) e madeira (móveis).

Dentre os encontros com as autoridades emiratis, destacam-se a dos ministros de Estado, Sheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, de Estado da Cooperação Internacional e Directora-Geral da Expo 2020 Dubai, Reem Al Hashimy, do director-geral da Câmara de Comércio e Indústria de Abu Dhabi, Mohammed Al Muhairy e do Dubai, Hamad Buamim.

Na segunda-feira, 11, Victor Fernandes visitou a cidade industrial do Dubai, um complexo privado que reúne distintos serviços integrados industriais e de logística, com uma delegação de 10 entidades, entre as quais directores nacionais e técnicos, deslocou-se também às as empresas OSMAK, dedicada à transformação de produtos pesqueiros e a de café ANORKA.

Constam ainda visitas a empresas ligadas à transformação de utensílios agrícolas, fertilizantes, cereais, tubérculos e pesticidas.