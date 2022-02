Angola e Bélgica apostam na transparência do processo kimberlito

O embaixador da Bélgica, Josef Smets, disse, no sábado, que Angola e o seu país estão a trabalhar, de forma conjunta, para uma maior transparência no sector diamantífero, no quadro do processo kimberlito, noticiou a Angop.

O diplomata, que foi convidado na gala de exibição de jóias com diamantes encastrados no País, pela joalharia Pedras Rubra, admitiu notar no sector diamantífero um maior profissionalismo.

“Temos todo respeito pela ambição das autoridades angolanas ao construírem um centro diamantífero profissional e com valor acrescentado, pelo que apoiamos esta política e visão”, enalteceu o diplomata belga.

No quadro desses esforços, informou que a AWDC- Centro Mundial de Diamantes da Antuérpia está ansiosa em partilhar os seus conhecimentos e perícia com novos parceiros no processo kimberlito.

Para o efeito, relembrou, uma delegação do sector diamantífero de Antuérpia já visitou, em 2021, o Polo de desenvolvimento diamantífero do Saurimo.

Referir que, em Maio de 2021, o Centro Mundial de Diamantes da Antuérpia, representada por mais de 1600 empresas desta indústria, manifestou a intenção de assinar um acordo com o Governo para a compra directa de diamantes em Angola.