Angola diz que a hora para salvar o planeta e as espécies vivas é agora

O secretário de Estado para a Economia, Ivan Marques dos Santos, que representou Angola recentemente na Cimeira de Empresas Sustentáveis, evento que decorreu em Nova Iorque, afirmou que a hora de agir para salvar o planeta e as espécies vivas é agora.

Organizado pela Bloomberg Media Group, o governante teceu tais considerações à margem do evento quando questionado sobre as razões que levam Angola a comprometer-se com as questões climáticas.

“Não podemos ver e deixar morrer o nosso único planeta. Precisamos agir. E Angola pode orgulhar-se de ser um País que vive de energia limpa: a hidroeléctrica, pois 60% da energia consumida no País vem de barragens e 4% de energia solar”, ressaltou Ivan Marques dos Santos.

Segundo o Governante, Angola vai dar passos mais significativos na diversificação das fontes limpas, com forte aposta em energias fotovoltaicas, tendo destacado os parques fotovoltaicos em construção no centro e sul do País com financiamento norte-americano.

O secretário de Estado disse ainda que o processo de produção de energia limpa é parte integrante dos programas que o Governo tem para dinamizar os sectores da agricultura, pecuária e pescas, que irão garantir a sustentabilidade do desenvolvimento económico, geração de emprego, redução dos custos de produção e promover um crescimento inclusivo.

O evento reuniu líderes empresariais, investidores de todo mundo, membros de governos e altos funcionários da Organização das Nações Unidas (ONU) como é o caso do Conselheiro Especial do Secretário-Geral para Acção Climática, Selwin Hart. O objectivo foi impulsionar o surgimento de iniciativas inovadoras e escalar as melhores práticas em negócios e finanças sustentáveis.

Em diversos painéis de debate foram apresentadas iniciativas de justiça social e discutido o poder de colocar as pessoas no centro dos esforços de sustentabilidade. Por exemplo, foi aflorado como as empresas podem atingir as suas metas e ao mesmo tempo gerar valor.

Os líderes empresariais presentes partilharam as suas estratégias inovadoras para promover a colaboração das partes interessadas e foram igualmente discutidas, à margem do certame, as tendências em finanças sustentáveis, como abordar os desafios regulatórios e o papel da tecnologia na aceleração dos esforços de sustentabilidade.

O evento constituiu-se numa oportunidade para partilhar a visão e as acções do Executivo no quadro dos diversos programas estratégicos a fim de acelerar o crescimento económico, em especial no sector agrícola e por outro lado, as empresas mostraram-se receptivas às oportunidades que Angola oferece.