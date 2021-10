“Angola deve fazer sérios investimentos nos próximos três anos”

A consultora Fitch Solutions considera que a produção de petróleo em Angola pode cair quase 20% até final da década, para um milhão de barris diários, caso não forem feitos novos investimentos no sector petrolífero, mas José Oliveira diz que a situação é mais grave, pois a produção pode cair ainda mais e chegar a menos de um milhão de barris/dia antes de 2030.

Para o especialista em energia e investigador do Centro de Estudos e Investigação Científica (CEIC) da Universidade Católica de Angola (UCAN), para que Angola chegue ao fim da década, como estima a consultora, com uma produção diária de um milhão de barris de petróleo, tem de descobrir mais petróleo nos próximos tês anos nas Bacias do Namibe, do Kwanza ou do Congo e depois colocar em produção os campos descobertos.

Caso contrário, ou seja, caso não se façam sérios investimentos no sector, como refere José Oliveira, muito dificilmente Angola chegará a produzir um milhão de barris de petróleo diários, devido à depleção natural dos velhos campos em produção.

O facto vai representar um retrocesso na produção de petróleo em Angola para períodos anteriores a 2000, quando o País produzia menos de um milhão de barris de petróleo por dia.

A Fitch Solutions antevê um declínio a longo prazo, com a produção de petróleo, gás natural liquefeito e outros líquidos a contrair-se 2,2% em média ao ano, chegando a 1,03 milhões de barris diários em 2030.

De acordo com a Lusa, numa análise ao sector petrolífero enviado aos investidores, os analistas daquela consultora detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings escrevem que as reformas no País abrandaram e as companhias petrolíferas mudaram de estratégia no seguimento da pandemia.

Em termos oficiais, a produção média durante 2020 foi de 1,277 milhões de barris de petróleo por dia, sendo a previsão da Fitch Solutions para 2030 uma produção de 1,030 milhões de barris diários, o que representa uma queda de 19,3%.

“Desde 2018, as reformas no gás e petróleo abrandaram e as companhias precisam agora de sinais concretos de mudança para desbloquear investimentos substanciais para o sector de ‘upstream’ [busca e exploração de poços de petróleo] de Angola”, afirma-se no relatório da Fitch Solutions.

Consequências

Segundo José Oliveira, uma das consequências do declínio anunciado da produção petrolífera passa pela disposição de menos receitas para investir na diversificação da sua economia, tornando o processo mais difícil com o País a ter mais dificuldades para amortizar a sua enorme dívida externa.

Nesta altura, como sustenta José Oliveira, os principais investimentos previstos para colocar descobertas em produção são os destinados aos blocos 16 e 20/21, ambos operados pela francesa Total. “A Chevron, Eni, Exxon, Total e BP têm também investimentos previstos para desenvolver alguns campos já descobertos, mas de menor dimensão”, afirma o investigador do CEIC da UCAN.

Destaca ainda que a pesquisa em terra, que deve iniciar apenas o ano que vem, só deve dar origem às primeiras descobertas entre finais de 2023 e 2024. Ou seja, sublinha, o País terá de esperar pelo menos três anos para ter uma ideia mais clara dos perfis da produção futura.

Contudo, José Oliveira nota que antes do final do ano o País poderá ter uma surpresa agradável, caso o furo que a Total tem estado a desenvolver no bloco 48, em águas ultra profundas - a profundidade do mar no local é de 3.600 metros - der origem a uma boa descoberta, justificando o nome atribuído pela multinacional ao prospecto de “ondjaba” - elefante na língua nacional umbundo.