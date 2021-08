Angola deve escalar 24 pontos para atingir transparência orçamental

Angola precisa subir 24 pontos para atingir os níveis considerados suficientes de transparência do Orçamento Geral do Estado (OGE), segundo o oficial de programas Sénior do Internacional Budget Partinership, Alexandre Ciconello.

Ao falar, ontem, num seminário sobre “Transparência e Participação na Elaboração do Orçamento”, promovido pelo Ministério das Finanças no quadro do programa “Descomplicar o OGE”, Alexandre Ciconello afirmou que Angola ainda não atingiu níveis de transparência suficientes, “mas está no bom caminho” considerando os avanços dos últimos anos.

No ranking do “Inquérito sobre o Orçamento Aberto de 2019”, Angola evoluiu para 36 pontos, abaixo dos 60 considerados suficientes, de acordo com os dados citados pelo também membro da Pesquisa de Orçamento Aberto (OBS, sigla em inglês) que também dizem que o país evoluiu de 26 pontos, em 2010, para 36, em 2019.

O próximo inquérito sobre transparência do OGE, uma pesquisa realizada com periodicidade bienal, será publicado em Abril de 2022, tendo em consideração a evolução e prazos de publicação das contas públicas, até 31 de Dezembro de 2020.

No espaço reservado para perguntas dos internautas, que participaram no seminário, realizado online, Alexandre Ciconello foi questionado sobre as medidas que Angola pode tomar para melhorar a posição na transparência do orçamento, apontando como um paradigma para soluções do género, a Lei de Directrizes Orçamentais, adoptada pelo Brasil.