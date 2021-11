Angola deve desenvolver um sistema nacional de qualidade com todas as infra-estruturas para que tenha vantagens e bons resultados, defendeu a directora-geral do Instituto Nacional das Infra-estruturas da Qualidade, (INIQ), Olga Afonso.

Para Olga Afonso, que falava no Workshop “Padronização e Certificação de Sistemas e Produtos”, em alusão a 4ª edição da Semana Nacional da Qualidade, a actuação das infra-estruturas da qualidade tem de ser transversal, coerente, inclusiva e inovadora, baseada numa política adequada à realidade angolana.

E deve responder “as questões sobre o que é, como, quando e com quem Angola pretende alcançar a qualidade”, disse Olga Afonso no evento que decorre em Luanda.