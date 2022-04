Angola destaca reformas económicas em Nova Iorque

O secretário de Estado para o Planeamento, Milton Reis, destacou recentemente, em Nova Iorque (Estados Unidos da América), as reformas implementadas por Angola para fazer face à crise económica e financeira resultante dos choques externos.

Ao intervir no sétimo Fórum do Conselho Económico e Social das Nações Unidas (ECOSOC) sobre o financiamento para o desenvolvimento, iniciado segunda-feira, em Nova Iorque, a frente de uma delegação angolana, o secretário de Estado destacou que o Governo levou a cabo, de 2018 a 2021, um Programa de Estabilização Macro-económica com o apoio do FMI, visando a correcção de um conjunto de desequilíbrios macro-económicos, de forma a assegurar a sustentabilidade das finanças públicas e das contas externas.

Milton Reis precisou que a meta é alcançar um crescimento económico inclusivo e sustentável, cujos resultados começaram a ser observados em 2021, com um crescimento do PIB de 0,7%, após seis anos de recessão económica.

Para este ano, avançou, as previsões apontam para um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,8%.

“Reconhecemos que a inflação, a desaceleração do crescimento, as disrupções da cadeia de suprimentos em curso e as interrupções na produção, e as graves disfunções na segurança alimentar global ameaçam as perspectivas de recuperação económica dos países em desenvolvimento”, afirmou.