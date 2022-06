Angola debate inclusão financeira para o desenvolvimento

O Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher (MASFAMU) e o Ministério da Economia e Planeamento (MEP), através do Instituto Nacional de Apoio às Micro Pequenas e Médias Empresas (INAPEM), realizam esta terça-feira (31) o "Fórum sobre Inclusão Financeira para o Desenvolvimento – Uma ferramenta poderosa para alcançar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, em Luanda, de acordo com uma nota divulgada.

A actividade decorre em parceria com o Ministério da Agricultura e Pescas (MINAGRIP), a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

O evento contará com as palavras de abertura da Ministra da Acção Social, Família e Promoção da Mulher, Faustina Fernandes Inglês de Almeida Alves, do Ministro da Economia e Planeamento, Mário Augusto Caetano João, do Governador do Banco de Angola, José de Lima Massano, da Coordenadora Residente das Nações Unidas em Angola, Zahira Virani, e da Embaixadora da União Europeia em Angola, Jeannette Seppen.

O fórum é uma oportunidade para que decisores políticos, especialistas do sector financeiro, reguladores, académicos e instituições internacionais reflictam em conjunto sobre estratégias que visam a definição de políticas claras e mais inclusivas que favoreçam o acesso ao financiamento e assistência técnica para as pequenas e médias empresas (PMEs), bem como sobre os desafios relacionados com o acesso, utilização e qualidade para alcançar a inclusão financeira, sobretudo de mulheres e jovens.

De acordo com a nota, o fórum proporcionará uma oportunidade para abordar as seguintes questões, entre outras:

1. Qual a importância da educação financeira e da consciencialização financeira entre os jovens e mulheres?

2. O que podemos aprender com os recentes desenvolvimentos e mudanças de pensamento no sector das microfinanças em Angola?

3. Como podem os diferentes actores (instituições financeiras, autoridades públicas, organizações da sociedade civil e associações de consumidores) trabalhar em conjunto, e desenvolver parcerias para criar medidas e vias para prevenir e combater a exclusão financeira, prestando especial atenção aos cidadãos mais vulneráveis, como mulheres e jovens.

A inclusão financeira constitui uma ferramenta para alcançar os ODS porque o maior acesso aos serviços financeiros é um factor fundamental para o alcance deles. Por exemplo, quando as pessoas são incluídas no sistema financeiro, estão mais bem equipadas para investir em negócios ou educação para escapar à pobreza (ODS 1).

O ODS 9, que apela à inovação empresarial, poderia ser garantido através do acesso mais amplo ao crédito. A promoção da paz e estabilidade (ODS 16) é mais fácil quando as pessoas são economicamente bem-sucedidas.

A inclusão financeira dos pequenos produtores agrícolas incentiva maiores investimentos na época de plantio. Como resultado: maiores rendimentos - e progressos no sentido de uma maior segurança alimentar (ODS 2). Ao longo dos últimos anos, muitos países em desenvolvimento, especialmente em África, foram submetidos a extensas reformas financeiras.

Apesar destas medidas nos sectores financeiros, muitas famílias e empresas continuam a não poder participar no sector financeiro. As mulheres são desproporcionalmente mais exclusas do que os homens.