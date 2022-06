Angola cria alívio fiscal para atrair investidores nacionais e estrangeiro

O Executivo orientou o alargamento da base tributária de modo a criar situações de alívio fiscal, disse o presidente do Conselho de Administração (PCA) da Administração Geral Tributária (AGT), na segunda Conferência de Tributação, realizada recentemente em Luanda.

José Leiria referiu ainda que a instituição que dirige tem estado a cumprir com a orientação do Executivo, tendo citado como exemplo as reformas feitas no País nos últimos anos.

“Quando falamos da tributação em sede de imposto industrial, em sede do rendimento das empresas, até 2014 tínhamos uma carga fiscal de 35% mais taxas a aplicar, o que quer dizer que em 2014 houve uma alteração e substituímos os 35% por 30%. Portanto, vigorou a taxa de 30% até 2020, altura em que houve uma segunda alteração ao código de imposto industrial. Hoje, a taxa a aplicar é a de 25%”, argumentou.

De acordo com José Leiria, quanto mais alargada for a base tributária maior será a tendência da flexibilidade da taxa de imposto industrial a aplicar.

“Ao nível da AGT temos um desafio, concordamos com a ideia de que o Governo, efectivamente, deve encontrar as melhores taxas para que elas possam se desenvolver. Entretanto, também devem concordar connosco que o Estado precisa de receitas para satisfazer as respectivas despesas”, acrescentou.

Para o PCA da AGT, o sistema fiscal do País ainda não é óptimo, tendo avançado, igualmente, que o mesmo está em processo de melhoria. Um processo que segundo ele “vai continuar”.

“Temos no histórico um mecanismo de criação de alívio, este mecanismo vai continuar e não é só para matérias fiscais, é importante também referir que os mecanismos para as empresas que integram matérias aduaneiras têm um sistema de operador económico e de armazéns afiançados, que permitem os importadores aqueles que têm um histórico bom e de tempo de importação considerável consigam integra-se num regime suspensivo”, garantiu.

José Leiria revelou ainda que, há um conjunto de estratégia para garantir ainda mais este alívio no que diz respeito as obrigações das empresas e dos importadores, o que acabou por redundar em “positividade no que concerne a estratégia do Estado” para atracção de mais investimento. “Se esta base não estiver atractiva nós não conseguiremos atrair investimento”, observou.

O outro lado da reforma fiscal

O investigador do Centro de Estudo e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola (CEIC-UCAN), Carlos Vaz, enquanto macroeconomista, mostrou-se preocupado em saber quanto é que se deixa de arrecadar em termos de receitas ao conceder benefícios fiscais, tendo lamentado o facto de não existir esta opinião publicamente do órgão do Governo.

“Se recuarmos no código dos benefícios fiscais aprovado em 2014 já havia uma nota que todos os benefícios fiscais podiam ser considerados despesas mas isso nunca aconteceu”, afirmou.

O também economista Carlos Vaz aponta que o problema de não se discutir, não se prever no orçamento é que é uma despesa obscura é uma potencial receita que não se arrecada e que beneficia os empresários em detrimento da população.

Apela que a questão dos benefícios fiscais seja discutida no próximo Orçamento Geral de Estado (OGE) de 2023 e se possa fazer a avaliação de custos e benefícios dos incentivos fiscais e da dupla tributação.

O presidente da Associação Industrial de Angola (AIA), José Severino, defende isenção de 20 anos para quem investe no interior do País.

“O investimento não é compatível com aquilo que temos nas províncias fronteiriças, as assimetrias estão a se agravar mesmo com o esforço que o Executivo tem feito com o melhoramento dos caminhos-de-ferro e estradas. Não há investimento nas províncias, como é que vamos concretizar se não temos industrialização, mas temos potencial agrícola, portanto, é nossa opinião que a isenção devia ser de 20 anos para quem invista no interior do País”.

Para o presidente da AIA, a reforma fiscal tem que aparecer para que se faça investimento no interior e “possamos estar juntos na RDC, na fronteira sul Cunene, Kuando Kubango para a economia e os nossos produtos serem competitivos e entrarem via Namíbia na África do Sul”.

Enquanto todo investimento for feito em Luanda com excepção de um ou outro “feito no interior”, como por exemplo, em Benguela, a Carrinho é um investimento extraordinário não haverá desenvolvimento no interior do País, concluiu.

José Severino defende, igualmente, que o Imposto Industrial já devia reduzir para os 20%, pelo que aguarda a revisão da referida taxa.