Angola corre risco de não recuperar maioria dos 50 biliões USD desviados do País

O Estado apenas recuperou perto de 13 mil milhões USD dos cerca de 50 mil milhões USD em bens e valores retirados do erário público, mas metade deles encontram-se no estrangeiro, avançou o jornal português Voa.

A directora do Serviço Nacional de Recuperação de Activos reconheceu que o Estado tem dificuldades para trazer de volta ao País os bens desviados e corre o risco de perder algum património se a justiça não provar a sua ilicitude dentro dos prazos legalmente estabelecidos.

É o caso de Singapura, o país onde, segundo Eduarda Rodrigues, o Estado tem até Janeiro de 2022 para recuperar os bens arrestados, avaliados em cerca de mil milhões de dólares.

“Quase todos esses valores não estão em Angola e isso só conseguimos através da cooperação internacional. É uma dificuldade que nós temos ”, admitiu.

Eduarda Rodrigues falava no acto de lançamento do Projecto de Apoio ao Fortalecimento do Sistema Nacional de Confisco de Activos em Angola e apontou como constrangimentos a lentidão dos processos judiciais, que obrigou, em vários casos, a petição de moratórias, em diversos países, solicitando a devolução dos valores monetários.

A funcionária do Governo pediu para que os processos sejam muito mais céleres, para que haja “uma resposta eficaz a um trabalho prévio de investigação e tramitação em tribunal”.

Rodrigues afirmou que são maioritariamente “contas bancárias com muito dinheiro” e património arrestado em Malta, Portugal, Bermudas, Reino Unido ou no Mónaco.

Eduarda Rodrigues assegurou, entretanto, que neste momento 13 mil milhões USD de bens já foram apreendidos e a aguardar por resolução judicial, sendo quase sete milhões em Angola e o restante no exterior.