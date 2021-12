Angola com superavit de 2,24 mil milhões USD na conta de bens

Angola continua com um superavit no saldo da conta de bens devido ao efeito combinado do aumento do valor das exportações de petróleo e da redução do valor das importações, anunciou esta quarta-feira, José de Lima Massano, governador do Banco Nacional de Angola (BNA).

De acordo com, José de Lima Massano, que falava depois da reunião do Comité de Política Monetária (CPM) do BNA, dados preliminares, de Outubro passado, apontam para um saldo da conta de bens de 2,24 mil milhões USD contra 1,71 mil milhões USD registados em Setembro.

José de Lima Massano avançou que o stock de reservas internacionais brutas, em Outubro, situou-se em 15,95 mil milhões USD, contra 16,26 mil milhões de dólares do mês de Setembro, assegurando a cobertura de 12,02 meses de importações de bens e serviços.

“As reservas internacionais líquidas fixaram-se em 10,15 mil milhões de USD face aos 9,45 mil milhões USD do mês de Setembro”, referiu.

O CPM decidiu manter a taxa básica de Juro (Taxa BNA) em 20%; a taxa de juro da Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez em 25%; a taxa de Juro da facilidade Permanente de Absorção de Liquidez de sete dias em 15% e inalterados os coeficientes das reservas obrigatórias em 22%.