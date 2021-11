Angola com sistema apurado de combater o branqueamento de capitais

Angola é capaz de responder e fazer face à prevenção e combate ao branqueamento de capitais, de acordo com a avaliação do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) e do Grupo Anti-Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo da África Oriental e Austral (ESAAMLG), citados pelo director do departamento de Conduta Financeira do Banco Nacional de Angola (BNA), Osvaldo dos Santos.

O argumento do director do departamento de Conduta Financeira do BNA, baseado na apreciação das instituições citadas, assenta no facto de existir (no País) um sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais adequado ao momento actual.

"É esta a nossa situação hoje e quem diz isso é o Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) e o Grupo Anti-Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo da África Oriental e Austral (ESAAMLG) que são eles o barómetro do 'ranking' sobre prevenção e combate de branqueamento de capitais", afirmou.