Angola com risco de instabilidade social elevado mesmo com reformas

A consultora Fitch Solutions considerou hoje que o Governo angolano vai prosseguir as reformas para melhorar o ambiente empresarial, mas alertou que o risco de instabilidade social vai continuar elevado devido ao descontentamento com a crise que o país atravessa.

“Antecipamos que o Governo de Angola vá continuar com a sua agenda de reformas favoráveis ao investimento nos próximos trimestres, garantindo continuidade das políticas”, dizem os consultores numa análise à situação económica e política.

Na análise, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, esta consultora, detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings, escreve que “os riscos de agitação social vão continuar elevados a curto prazo, reflectindo o crescente descontentamento popular com as más condições económicas”.

A análise da Fitch, publicada no final da semana em que o Fundo Monetário Internacional aprovou a quarta revisão do programa de assistência financeira, libertando quase mais 500 milhões USD (cerca de 415 milhões de euros), refere que o défice orçamental deve ter ficado nos 1,7% em 2020 e deverá melhorar para 0,4% em 2021, ano em que não deverão ser removidos os subsídios aos combustíveis.

“Os subsídios, implementados através da companhia petrolífera Sonangol, custam ao Governo cerca de 2 mil milhões USD [1,65 mil milhões de euros] por ano, e a sua eliminação é um dos compromissos do Governo feitos ao abrigo do programa do FMI”, reconhecem os analistas.

No entanto, argumentam que a pressão dos deputados para que os subsídios se mantenham em vigor este ano, e tendo em contas as eleições de 2022, deverá resultar porque “remover os subsídios será politicamente desagradável nas vésperas das eleições legislativas de 2022”.

Prevendo um crescimento de 1,7% este ano, a Fitch Solutions salienta que este valor é cerca de metade do crescimento da população, de 3,3%, “o que significa que o PIB per capital vai continuar a cair”, empobrecendo o país no seu conjunto, e o desemprego continuará na casa dos 35%, ao passo que a inflação deverá abrandar de 22,1% em 2020 para 18% este ano.

Sobre as eleições de 2022, a Fitch Solutions antecipa que o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder) vai vencer, mas com menos apoio do que em 2017.

“O MPLA já perdeu 25 lugares nas eleições de 2017, apesar de manter a maioria de dois terços no Parlamento, e esperamos que o descontentamento social generalizado e os impopulares esforços de consolidação orçamental reduzam a percentagem de votos ainda mais em 2022”, mas não o suficiente para o partido não vencer as eleições.