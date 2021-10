Angola Cables lança programa Acelera Net

A Angola Cables (operadora de telecomunicações) lançou, em Luanda, o programa Acelera Net com objectivo de incluir todas as start-ups na economia digital, tendo como foco as zonas rurais, disse Ângelo Gama, CEO da instituição, no discurso de abertura do fórum de apresentação do programa.

Segundo Ângelo Gama, o programa vai alavancar a economia digital, partilhar conhecimentos, melhorar a qualidade de acesso à internet em Angola e aumentar o índice de penetração da internet no País.

O programa vai resultar num aumento de 2,5% do PIB em África, um acréscimo de 10% de penetração da Internet, 180 mil milhões USD até 2025 e 700 mil milhões USD até 2050.

Para o secretário de Estado das telecomunicações, Mário Oliveira, o programa Acelera Net representa um desenvolvimento para todos os ecossistemas de telecomunicações em Angola.

Com o aumento da literacia digital, disse, será um contributo para o sector da educação e empresarial, “levando os serviços das telecomunicações às áreas mais recônditas do País”.

O Banco Angolano de investimento (BAI), vai financiar as start-ups que pretendem abraçar o projecto, segundo Elsa Matias, representante da instituição bancária no evento.