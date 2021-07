Angola baixa preço do granito negro para cerca de 500 USD

Denominado “Negro Angola” é um dos poucos granitos que há seis anos, era exportado de Angola para os diversos países do mundo ao preço que rondava entre 1.200 a 1.600 USD, em função da sua raridade e qualidade.

Em declarações à imprensa recordou na Huíla o director da empresa mineira Granisul, José Dias, no âmbito da segunda fase da radiografia sobre as potencialidades do sector mineiro nacional, que está a ser feito por um grupo de jornalistas.

O responsável justificou que, actualmente, o preço desse mineiro baixou muito no exterior do país, porque algumas empresas nacionais “não respeitaram, nem valorizaram” a marca do produto nacional.

Denunciou a existência de empresários que exportam de qualquer maneira todo tipo de rochas (primeira, segunda e terceira classe/categoria), sem primar pela qualidade exigida pelo mercado internacional.

“No passado, havia poucos exportadores de granito Negro Angola, facto que facilitava o escoamento do verdadeiro mineiro, mas, com o decorrer do tempo, alguns empresários entraram para o negócio com objectivo de exportar dividendos, comprando localmente o produto em Kz para vender em USD no exterior, com vista a obter divisas”, denunciou.