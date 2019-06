Angola aumenta dívidas atrasadas e vai aos mercados no segundo semestre - BFA

“O único facto negativo relatado na primeira revisão do Programa de Financiamento Ampliado, do Fundo Monetário Internacional (FMI), é um pedido do governo, e aceite pelo FMI, de obter uma suspensão ao critério de não acumulação de dívidas atrasadas ao exterior”, lê-se na análise do gabinete de estudos do BFA.

Os analistas do BFA acrescentam que “isto significa que Angola terá tido um aumento, não sendo claro de que dimensão, nas dívidas atrasadas ao exterior” durante o primeiro semestre deste ano.

Entretanto, no comunicado do FMI, lê-se que “o Conselho também aprovou o pedido das autoridades para que a não observação do critério de desempenho sobre a não acumulação de dívidas atrasadas ao estrangeiro não fosse considerada” para efeitos da aprovação do programa, o que permite, juntamente com outros critérios, o desembolso desta tranche.

Assim, o FMI aceitou que Angola tenha acumulado, ou pelo menos mantido, as dívidas atrasadas aos credores externos, não considerando esse facto para efeitos de cumprimento dos requisitos que permitem a primeira avaliação positiva sobre o programa de assistência financeira.

Recorde-se que na semana passada, o FMI divulgou o primeiro relatório sobre o acompanhamento do programa de financiamento ampliado, revelando que aprovou o desembolso de 248,15 milhões de dólares (219,7 milhões de euros), o que eleva para 1,24 mil milhões de dólares o total concedido pelo FMI ao abrigo deste acordo.

Dizer que o programa de reformas apoiado pelo FMI, aprovado em Dezembro, contempla um valor de 3,7 mil milhões USD para restaurar a sustentabilidade orçamental e externa da economia e estabelecer os fundamentos para um crescimento económico sustentável, diversificado e liderado pelo sector privado.