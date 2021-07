Angola assume vice-presidência do conselho da FAO

A diplomata angolana, Maria de Fátima Jardim, assumiu a vice-presidência da 167ª sessão do Conselho da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), em representação de África.

No evento, que decorreu na 167ª sessão do Conselho da FAO, em Roma, a diplomata reafirmou o empenho de Angola na cooperação necessária para transformar os sistemas alimentares e nutricionais no mais importante desafio para o alcance dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável para as gerações futuras.

Na ocasião, a Representante Permanente de Angola junto da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e outras Agências Internacionais com sede em Roma, apelou ao diálogo continuo, à colaboração e cooperação para a implementação e integração da agricultura no pilar da nutrição e do crescimento.

"É importante transformarmos os sistemas alimentares em uma base sólida, onde todos somos aliados e promotores da nova era que queremos fortalecer e construir", sublinhou a embaixadora angolana, citada numa nota dos Serviços de Imprensa da Embaixada de Angola na Itália, chegada à ANGOP.

Maria de Fátima Jardim assume a vice-presidência da sessão do Conselho, na qualidade de representante permanente de Angola junto da FAO. É igualmente representante permanente junto do Programa Alimentar Mundial (PAM) e do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA).