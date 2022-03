Angola assina memorando para o desenvolvimento do sector logístico

A Agência Reguladora de Certificação de Carga e Logística de Angola (ARCCLA) e o Consórcio Flying Swans assinaram, esta quinta-feira, 24, em Bruxelas, Bélgica, um memorando de cooperação para o desenvolvimento de projectos no sector logístico.

As duas entidades estarão comprometidas no desenvolvimento de uma Estratégia Logística Nacional, que tem como parte integral a dinamização de infra-estruturas da cadeia logística de frio.

O acordo inclui a implantação de um projecto piloto para demonstração da importância das infra-estruturas logísticas de frio ou temperatura controlada para fins de exportação.

O Consórcio Flying Swans é uma organização neerlandesa focada no desenvolvimento de projectos logísticos de temperatura controlada, com o apoio do governo e de agentes privados da Holanda.

A ARCCLA é a entidade reguladora, fiscalizadora e supervisora da actividade logística e matérias conexas, responsável pela concepção, elaboração, aplicação e implementação e controle de normas e regulamentos que contribuem para facilitação do comércio, tráfego marítimo e operações logísticas. A ARCCLA tem ainda a responsabilidade de promover e dinamizar a Rede Nacional de Plataformas Logísticas.