Angola assina hoje entrada no Compacto Lusófono

O Governo angolano estará representado pelo ministro da Economia e Planeamento, Pedro Luís da Fonseca, e do lado de Portugal estará a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro.

O Compacto Lusófono é uma “plataforma de financiamento, envolvendo o BAD, Portugal e os seis PALOP, fornecendo mitigação de risco, produtos de investimento e assistência técnica para acelerar o desenvolvimento do sector privado nos países lusófonos africanos”, lê-se na nota enviada pelo BAD.

O Compacto para o Desenvolvimento é uma iniciativa lançada no final de 2017 pelo BAD e pelo Governo português para financiar projectos lançados em países lusófonos com o apoio financeiro do BAD e com garantias do Estado português, que assim asseguram que o custo de financiamento seja mais baixo e com menos risco.