Angola assina acordos de financiamento com Banco Mundial e a AFD avaliados em 1,7 mil milhões USD

O primeiro acordo assinado entre o Executivo e Banco mundial foi o da operação de política de Desenvolvimento (Apoio Orçamental), orçados em 700 milhões USD. Este apoio vai permitir o Governo de Angola a alcançar um crescimento mais sustentável e inclusivo através do reforço do ambiente macrofinanceiro e institucional do País, e aumentar a inclusão financeira e social.

Também foi rubricado, o projecto de garantia de abastecimento de água de Luanda Bita, uma garantia de 500 milhões USD destinado a melhorar o acesso ao serviço de água potável em áreas seleccionadas de Luanda, através da mobilização de um bilião USD de financiamento comercial para o Governo.

Ainda na mesma cerimónia, assinou-se o acordo do Projecto de Melhoria e Acesso do Sector Eléctrico, do qual foi financiado com cerca de 250 milhões USD para aperfeiçoar o desempenho operacional dos serviços de electricidade e aumentar o acesso à electricidade em cidades seleccionadas de Angola.

O quarto e último acordo assinado entre o Executivo e a Agência Francesa de Desenvolvimento foi o Projecto de empoderamento da rapariga aprendizagem para Todos (PAT II) com um financiamento de 250 milhões USD para apoiar os esforços de Angola para empoderar as raparigas e combater a pobreza de aprendizagem, agendas gémeas no centro da dinamização do capital humano do País.