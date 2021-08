Angola arrecadou 4,6 mil milhões USD com a venda de diamantes de 2017 a 2020

Angola comercializou nos últimos três anos 35 milhões de quilates de diamantes, que resultaram em 4,6 mil milhões USD de receitas para o País, informou o ministro dos Recursos Minerais, Petróleos e Gás, Diamantino de Azevedo.

O dado foi avançado por Diamantino de Azevedo na abertura do 6.º Conselho Consultivo do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, realizado em Ndalatando, capital da província do kwanza Norte, na última sexta-feira noticiou a Lusa.

Segundo o ministro, a produção em 2017 foi de 9,1 milhões de quilates, em 2018 de 9,4 milhões de quilates, em 2019 de 9,1 milhões de quilates, e em 2020 de 7,9 milhões de quilates.

O ministro realçou que para tornar mais transparente a comercialização e exportação de diamantes brutos foi implementada uma plataforma 'online' para a realização de vendas nas modalidades de 'tenders'/leilões.

De acordo com o ministro, está em curso a construção do Polo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo, na província da Lunda Sul, cuja previsão de inauguração está prevista para este ano.

A infraestrutura, avaliada em 77 milhões USD, salientou Diamantino de Azevedo, tem como objectivo congregar naquela localização estratégica do País empreendimentos adequados e necessários ao fomento e dinamização de empresas ligadas ao sector mineiro, com foco na cadeia de valor do diamante.

"Com a entrada em funcionamento deste empreendimento, perspectiva-se a abertura de mais quatro fábricas de lapidação com uma capacidade de produção global de 341 mil quilates por ano, e centros de formação para o segmento da lapidação e para o apoio à indústria mineira", frisou.