Angola arrecada 404,7 mil milhões Kz com a exportação de petróleo em Fevereiro

No período em analise foram exportados cerca de 40 milhões barris ao preço médio de 57,06 USD. Com isso o Estado lucrou em torno de 149,7 mil milhões Kz (285 milhões USD) o equivalente a 37% do global arrecadado.

Os dados divulgados a partir das Declarações Fiscais submetidas à Administração Geral Tributária (AGT) pelas petrolíferas, incluindo a Sonangol, informação publicada pelo Jornal de Angola à que o Mercado teve acesso, atestam que o bloco 17 com 12,3 milhões de barris e um preço médio de 63,79 USD contribuiu com uma receita equivalente a 29,2 mil milhões Kz (55,7 milhões USD).

Por natureza fiscal, o Imposto sobre o Rendimento do Petróleo (IRP) colectou 75,4 mil milhões de Kz, o Imposto sobre a Produção do Petróleo (IPP) 11,6 mil milhões KZ, enquanto que a Concessionária surge com 317,6 mil milhões Kz.

Março “sombrio” no mercado do ouro negro

Durante o corrente mês, o preço do petróleo sofreu quedas vertiginosas nas principais praças financeiras onde a “commoditie” é negociada, fruto da guerra entre a Rússia, o maior produtor de petróleo e a Arábia Saudita líder da OPEP. A esta situação acresce-se a fraca procura devido a pandemia do Corona Vírus (Covid 19).

O barril é hoje negociado a 29,9 USD evidenciando uma queda de 48% (menos 27 USD) face aos 57,06 USD negociados em Fevereiro.