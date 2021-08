Angola apresenta "Expo Dubai 2020" em Conferência de Imprensa

A participação angolana na "Expo Dubai 2020", com arranque previsto para Outubro, vai ser apresentada pela Comissão Interministerial em Conferência de Imprensa, amanhã (6), no Centro de Imprensa Aníbal de Melo (CIAM), em Luanda.

Segundo a nota, na "Expo Dubai 2020", o País estará presente com um pavilhão e vai incorporar o tema "Conectar com a tradição para inovar" dentro do subtema "Oportunidades".

Mais detalhes do que será a presença angolana na maior montra universal e multicultural serão dados pela comissária-geral, Albina Assis Africano.

Com base no slogan escolhido " Da tradição a inovação", Angola vai evidenciar a abrangência nacional em cinco importantes áreas, designadamente Educação, Emprego, Novas Indústrias, Capital Financeiro e Governança.

De acordo com os organizadores da participação do País, perspectiva-se com a Expo inovação, inclusão e compreensão.

"Ao longo dos anos, as actuações de Angola vêm gerando diálogos globais, contribuindo para o reforço da ligação entre os países africanos, evidenciando assim a importância do papel do nosso continente no desenvolvimento económico mundial", explicam.

A Conferência de Imprensa reserva entre os vários momentos o da apresentação do Pavilhão na "Expo Dubai 2020", breves considerações quanto às actividades culturais, além de exibir vídeos das participações nas edições anteriores.