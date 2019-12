Angola antecipa pagamento de dívida ao Governo brasileiro

O pagamento antecipou a quitação de todos os contratos de financiamento vigentes com o Tesouro Nacional do Brasil e com o Banco Nacional do Desenvolvimento Económico e Social (BNDES), que chegaram a somar cinco mil milhões de dólares (4,5 mil milhões de euros), e que poderiam ter sido pagos até 2024.

O Ministério da Economia declarou que, entre 2005 e 2017, o Brasil e Angola firmaram seis memorandos de entendimento para ampliar as exportações brasileiras, através do uso de contragarantias em recursos de petróleo por parte do Governo angolano.

O BNDES financiou 84 operações no país africano que somaram 4,4 mil milhões de dólares (cerca de quatro mil milhões de euros), através da linha de crédito de Financiamento de Máquinas e Equipamentos (Finame).

Esses financiamentos foram garantidos pelo Estado, através do Seguro de Crédito à Exportação, que dá cobertura em caso de riscos comerciais ou políticos.

O Tesouro Nacional do Brasil direcionou ainda 628,5 milhões de dólares (568 mil milhões de euros) da linha Programa de Financiamento às Exportações - que tem o Banco do Brasil como agente financeiro-, para um total de 37 operações em Angola.