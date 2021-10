Angola alinhada às dinâmicas do comércio internacional

O secretário de Estado para Finanças e Tesouro, Ottoniel dos Santos, disse nesta segunda-feira, durante abertura do Fórum Aduaneiro, sob o lema “Regimes Aduaneiros Suspensivos para a Facilitação do Comércio”, que o País está alinhado às dinâmicas do comércio internacional.

“O nosso País tem estado a acompanhar as dinâmicas do comércio internacional, e, não obstante a crise económica e financeira agudizada pela pandemia, novas oportunidades se abrem para Angola”, afirmou Ottoniel dos Santos.

Nesse sentido, segundo o Responsável, Angola tem registado com satisfação que operadores económicos nacionais e estrangeiros têm estado a deslocar as suas operações de Moçambique, Zâmbia, República Democrática do Congo e Botswana para Angola, com impacto positivo na economia nacional e nas receitas tributárias.

“Se é verdade que este facto nos deve encorajar, por outro lado implica uma reorganização no sistema de garantias aduaneiras, iniciativa esta que deve contar com parceiros como as seguradoras e a banca comercial”, rematou.

Ottoniel dos Santos disse, igualmente, que os esforços devem estar centrados em ajustar o programa do Operador Económico Autorizado e acelerar o processo de abertura de armazéns específicos, apropriados para acomodar as mercadorias em trânsito pelo território nacional.