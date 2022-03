Angola agrava pauta para proteger produção nacional

Está em curso a fase de discussão da nova pauta aduaneira para o ano de 2022, que prevê o agravamento das taxas aduaneiras sobre a importação de produtos agrícolas e bebidas em que o país é auto-suficiente.

A Administração Geral Tributária (AGT) está a fazer a recolha de contribuições até final de Março para posterior aprovação do Conselho de Ministro. Segundo o director dos serviços aduaneiros da Administração Geral Tributária (AGT), Jerónimo Cambalangaja, o agravamento da pauta vai até 55%, sendo que existem 11 produtos da cesta básica que estão com taxa livre.

Em causa está o Prodesi (Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações) criado em 2018 para fomentar a produção nacional, que segundo especialistas não apresenta os resultados esperados.

Para o economista e consultor Augusto Fernandes, o agravamento da tarifa aduaneira vai fazer com que a relação de Angola com os países que exportam esses produtos “fica de alguma forma beliscada”.

Augusto Fernandes afirma que não é a favor do aumento das tarifas aduaneiras para proteger a produção nacional mas do diagnóstico dos estrangulamentos que fazem com que o preço de produção se torne muito elevado e a resolução desses problemas para que de uma vez por todas os produtos angolanos consigam competir com os outros produtos na praça internacional.

“Penso que ao invés de estarmos preocupados em elevar as barreiras tributárias ou tarifárias sobre esses produtos que nós já somos auto-suficientes, devíamos criar condições para que o produto produzido em Angola tivesse um custo de produção mais baixo que os produtos que vêm de fora pela forma natural de produção e não pela forma de barreiras tarifárias porque isso tira a competitividade aos produtos angolanos”, sustentou.

Augusto Fernandes realça também que os produtos angolanos a serem produzidos dentro dessas barreiras não vão conseguir diversificar as importações porque têm preços de produção mais elevados do que os produzidos nas outras paragens do mundo.

Já Daniel Sapateiro é de opinião que o País não devia alterar a pauta aduaneira anualmente e nesta fase em que se verifica o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, as matérias-primas e produtos finais associados à agricultura estão a ter repercussões de alta de preços.

“O meu conselho é aguardar um período para ver como irão evoluir os preços das matérias-primas e outros nos mercados internacionais”, apontou.

Segundo Daniel Sapateiro, qualquer medida como esta para proteger a produção interna é boa, mas ao mesmo tempo, o Executivo deve continuar a política de investimento por via da captação de investimento direccionado às prioridades do País.

“Criar barreiras ao comércio internacional, elevar tarifas a produtos internacionais para não entram em Angola, criar barreiras para que os angolanos não consigam importar determinados produtos não é a melhor via para que se consiga alcançar o desenvolvimento económico para que a economia angolana consiga diversificar as importação”, alertou Augusto Fernandes.

Para Augusto Fernandes, o Executivo devia olhar para a cadeia de produção nacional, ver os estrangulamentos que estão ao longo da cadeia que fazem com que os preços dos produtos finais produzidos em Angola sejam mais elevados do que os produtos importados e tentar resolver este problema.

“Quando falamos de produtos que Angola já é auto-sustentável, como na produção de ovo, mas o ovo ainda é muito dependente da importação de galinhas e pintinhos, o que torna caro a produção do ovo, daí a relação que a produção nacional tem com a importação dos insumos e matéria prima que depende muito daquilo que é a taxa de câmbio”, explicou.

Quanto ao Prodesi, Daniel Sapateiro afirma que o programa tem tido algum efeito, mas longe do que se esperava, considerando que embora o Programa precise de ajustamentos, o caminho é mais produção nacional, menos importações e mais exportações.

Para viabilizar o Prodesi, segundo Augusto Fernandes, é necessário o volume de crédito para os projectos ligados à produção nacional, estamos a dizer que o que tem sido dado de crédito é uma gota de água no oceano.

“Só para termos noção para viabilizar a indústria nacional para que Angola tenha indústrias capazes de transformar os produtos agrários para reposição do parque industrial que Angola já teve antes de 1975, Angola precisa hoje de qualquer coisa como 100 mil milhões USD para conseguir colocar esse parque industrial a funcionar”, apontou.