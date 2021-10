Angola afirma-se entre produtores de ouro no mundo

O início da produção de ouro em Angola, em 2019, constitui um marco para que o País ocupe um lugar na lista dos maiores produtores do minério, considerou esta Terça-feira, no Lubango, província da Huíla, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo.

Entre os principais países produtores de ouro no mundo destacam-se a China, Austrália, Rússia, Estados Unidos de América (EUA), Indonésia, Perú, Canadá, Gana, México e Cazaquistão.

Angola tem actualmente 28 projectos afins licenciados, dos quais 20 estão na fase de prospecção, oito já possuem os títulos de exploração e apenas dois iniciaram a produção e comercialização, diz o ministro Diamantino Azevedo citado pela Angop.

Ao abrir o primeiro seminário dobre a “Mineração de Ouro em Angola”, afirmou que com esse passo “abriu-se uma era suportada pelo novo modelo de governação do sector mineiro”, primando o desenvolvimento das cadeias de valor dos minerais, bem como a predominância do sector privado.

Reconheceu que ainda há um longo caminho por percorrer para atingir-se as metas desejadas, no entanto o seminário é ideal para o melhoramento do desempenho e eficiência, com vista a aumentar a produção e os dados estatísticos existentes.

Reforçou que o País engloba um território cuja geologia é favorável a ocorrência de diversos minerais, conforme atestam dados históricos e os resultados do Plano Nacional de Geologia (PLANAGEO), no entanto, esses recursos “só vão ser transformados em riquezas após o seu estudo e confirmação”.

Por sua vez, a vice-governadora para o sector Político, Económico e Social da Huíla, Maria João Chipalavela, o encontro privilegia a estratégia da diversificação da economia nacional, tornando a Huíla numa região de eleição para o investimento e criação de mais empregos.

Defendeu a necessidade de aprofundar-se o desenvolvimento das capacidades e competências no âmbito das ciências geológicas, prestar atenção a capacitação do potencial humano para que os técnicos respondam a estes desafios, trazendo a excelência para o trabalho.