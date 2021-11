Angola acolhe primeira Conferência internacional de diamantes

Angola acolhe a primeira conferência internacional de diamantes que vai decorrer na cidade de Saurimo, província da Lunda Sul, de 25 a 27 de Novembro de 2021, anunciou (em Luanda) o secretário de Estado para os Recursos Minerais, Jânio Correia Victor.

De acordo com Jânio Victor, a conferência terá como lema “Angola para o Desenvolvimento Destino para o Investimento Sustentável da Indústria Diamantífera” e contará com a participação de varias empresas ligadas ao sector com destaque para Rio Tinto, Alrosa, Anglo American, e outras multinacionais.

A mesma terá como objectivos a continuação do processo de credibilização do sector mineiro, em particular o subsector diamantífero, o conhecimento nacional e internacional sobre o diamante angolano e as inúmeras oportunidades de negócio que o sector diamantífero tem a oferecer e a atracção de investimento por todas as etapas da cadeia de valor de diamantes.

O programa visa dar a conhecer toda cadeia de valor diamantífera em termos de prospecção, exploração, lapidação e comercialização. “Actualmente o País já tem fábricas de lapidação de diamantes, instaladas em Luanda e no Saurimo” disse.