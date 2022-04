Ambiente de negócios no domínio dos hidrocarbonetos é favorável

Falando num encontro empresarial sobre “Oil e Gás”, organizado pela empresa francesa Evolen, sublinhou que o sector dos petróleos e gás continuará a desenvolver acções para promover e apoiar projectos de monetização do gás natural e fortalecer a posição da Sonangol no upstream.

José Barroso disse que a perspectiva do sector passa pelo aumento da quota de produção como operador de 2% para 10% da produção total do país até 2027, optimizar e fomentar a produção de produtos refinados de petróleo, no sentido de garantir a auto-suficiência do País, bem como aumentar a capacidade de armazenagem e a cadeia de distribuição e comercialização de combustíveis e lubrificantes.

Lembrou que, desde 2016, a produção petrolífera do País regista um declínio acentuado por diversas razões, com realce para a quase ausência de investimentos na actividade de exploração e na falta de diálogo construtivo entre a então concessionária nacional e as empresas petrolíferas.