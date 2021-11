Alterações climáticas implicam riscos e pressões adicionais

As alterações climáticas têm “implicações relevantes” para as instituições financeiras que estão submetidas a uma pressão crescente no que respeita ao financiamento das actividades petrolíferas, avisou o governador do BNA, José de Lima Massano.

Segundo o responsável do BNA, as instituições financeiras vão necessariamente ter um papel muito importante no desenvolvimento sustentável, pela necessidade que vão ter de gerir os riscos financeiros originados pelas alterações climáticas e ambientais e consequentemente os seus requisitos de capital.

“Isto irá resultar no direccionamento do financiamento para as actividades que promovem um desenvolvimento sustentável”, afirmou José de Lima Massano na abertura do X Fórum Economia e Finanças, organizado pela Associação Angolana de Bancos.

A situação implica “pressões crescentes” sobre as instituições que financiam as actividades petrolíferas, o que assume particular relevância no contexto de Angola, cuja economia é sustentada pela produção petrolífera.

“Existem já várias instituições financeiras e investidores muito relevantes, incluindo fundos de investimento, que não financiam nem investem no sector petrolífero. Assim, este contexto serve também para reforçar a necessidade de diversificação da nossa economia, e no mais curto espaço de tempo possível”, continuou o responsável do BNA.

Sublinhou ainda que o tema das alterações climáticas e do desenvolvimento sustentável se tornou incontornável na agenda dos governos, empresas, instituições, organizações e decisores, tendo afirmado que o BNA está atento para estar alinhado com as boas práticas internacionais.