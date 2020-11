Alta de preços incentiva aposta na produção local

O chefe da Missão e o representante residente do FMI para Angola, designadamente Mário de Zamaróczy e Marcos Souto, consideram que “quando o kwanza se deprecia, existe uma pressão ascendente sobre a inflação. No entanto, à medida que o preço dos produtos importados aumenta em moeda local, os incentivos estão a mover-se no sentido de aumentar a produção nacional”.

Os dois quadros sénior do Fundo Monetário Internacional (FMI) admitem que “isto não só impulsiona o sector privado nacional, mas também ajuda o consumidor angolano a médio prazo, ao trazer para o mercado produtos nacionais mais baratos”.

No artigo publicado pelo Jornal de Angola na edição de sábado, partilham a visão que têm sobre a economia nacional e reiteraram o apoio de dois mil milhões de dólares no próximo ano, além da mobilização de mais parceiros para o desafio da diversificação em curso.

Segundo lembram, o Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou a terceira revisão do programa de Angola no âmbito da linha de financiamento alargado, um mecanismo que apoia a estabilização económica em economias emergentes.

“Isso permitiu o desembolso imediato de mil milhões de USD a Angola. Cerca de 2,5 mil milhões de USD já foram desembolsados desde o início do programa em 2018 e a previsão é de que, quando o programa for concluído no final de 2021, sejam disponibilizados mais dois mil milhões”, escrevem.

Para os quadros do FMI, o desembolso recente foi aumentado em comparação com os planos iniciais, a fim de ajudar os esforços das autoridades em controlar a propagação da pandemia COVID-19 e aliviar os seus impactos.

Taxa de juros atractiva

Nesse sentido, vale ressaltar, conforme advogam, que o apoio do FMI tem condições financeiras “brandas”, com quatro anos de carência para o principal e taxas de juros abaixo do mercado.

Outra posição de acentuado mérito na visão dos homens do FMI foi a decisão do Conselho de Administração da instituição ao aprovar a terceira revisão, prova de confiança dos países membros depositada nas instituições angolanas e nos esforços que têm sido feitos para implementar reformas difíceis, mas necessárias.

É ainda, como assumem, um sinal claro de que a comunidade internacional considera que o programa está no caminho certo e merece um apoio contínuo, especialmente neste momento de crise.

A jornada até agora não foi fácil. No entanto, é importante não perder de vista o ponto de partida, caracterizado por grandes desequilíbrios estruturais e macroeconómicos, acumulados em anos anteriores.

O Governo desde então empreendeu uma profunda transformação institucional, alterando o quadro legal e re-gulamentar de forma abrangente, num esforço para implementar boas práticas de governação.

Preparou um conjunto de leis novas ou revistas que irão regular as finanças públicas, as instituições financeiras, as empresas estatais, o Banco Nacional de Angola (BNA), o investimento e o quadro jurídico na luta contra o financiamento ao terrorismo e o branqueamento de capitais.

Medidas importantes foram implementadas para avaliar e melhorar ainda mais a solidez do sector bancário em Angola e as práticas de gestão de risco.

O BNA fortaleceu a regulação e supervisão dos bancos e implementou importantes reformas para promover uma maior flexibilização da taxa de câmbio, em linha com as forças do mercado, a fim de estimular uma alocação mais eficiente dos recursos em moeda estrangeira.

Investir na transparência

A transparência está sendo reforçada em várias frentes, com a publicação de um plano de gestão da dívida pública, de contas auditadas de grandes empresas estatais e de relatórios de execução orçamentária, entre muitas outras iniciativas.

Reconhecem, por via disso, que o Governo angolano embarcou num programa de privatização ambicioso e o esforço para colocar as finanças públicas em uma posição firme tem sido notável, apesar de uma crise sem precedentes.

Por causa dos recursos financeiros escassos, explicam, o orçamento precisa ser administrado da maneira mais eficiente possível. Projectos públicos devem ser cuidadosamente avaliados.