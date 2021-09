Alimentação volta a pressionar inflação ao subir 32,4% em Agosto de 2021

Os preços dos bens e serviços no País aumentaram 2,1% em Agosto face a Julho. E uma vez mais o vilão é a classe da alimentação que pressionou em 2,7%, elevando a taxa acumulada para 16,9% e a anual para 26,1%, de acordo com dados do Índice de Preços no Consumidor Nacional divulgado recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados do INE revelam que a inflação permanece fora de controlo, apesar das medidas implementadas pelo BNA e o Executivo para a conter.

Em Luanda, o principal centro de consumo do País, os preços registaram um aumento de 2,3% elevando a taxa acumulada para 19,5% e a anual para 29,7%, o maior registo nos últimos quatro anos.

Para além de Luanda as províncias que registaram maior aumento nos preços foram Zaire 2,3%, Lunda Norte 2,3%, Huambo 2,2% e Cuando Cubango 2,1%. Por seu turno, as províncias que registaram menor variação nos preços foram: Cuanza Sul e Cuanza Norte com 1,98% cada, Cunene 1,97%, Moxico 1,96% e Bié com 1,9%.

A inflação média que serve de base às negociações salariais foi de 24,95%. O Comité de Política Monetária (CPM) do Banco Nacional de Angola, BNA, reviu em alta a inflação anual de 2021 de 18,7% para 19,5% meta que muitos especialistas defendem que não será cumprida.

Das 12 classes que servem de cálculo da inflação, a alimentação e bebidas não alcoólicas com 2,7% foi a que registou o maior aumento

de preços. Destacam-se também os aumentos dos preços verificados nas classes: mobiliário, equipamento doméstico e manutenção com 2,1%, bebidas alcoólicas e tabaco 1,9% e bens e serviços diversos com 1,9%.

Em termos anuais a classe alimentação e bebidas não alcoólicas também registou maior aumento ao fixar-se nos 32,4%, seguido da saúde com 25,5%, justamente onde não se pode cortar o consumo, levando as famílias a fazerem ajustamentos nos orçamentos à medida que vão perdendo o poderde compra, como defende o economista Wilson Chimoco.

O economista defende ainda que o poder de compra das famílias tem sido penalizado pela redução dos níveis salarias na economia, a redução do número de pessoas empregadas na economia formal e pelos preços estarem a subir sem um aumento nos salários na generalidade dos sectores de actividade.

“E enquanto não se registarem melhorias nas condições económicas do País, fundamentalmente, no aumento da produtividade, dificilmente o poder de compra vai se recuperar”, disse.

A causa da inflação

Para o economista Heitor Carvalho a alta de preços deve-se à redução dos rendimentos petrolíferos, a falta de empresas e força de trabalho produtiva, modelo de economia que não promove a aplicação de capital nacional ou estrangeiro no País, promoção da produção interna e redução drástica das importações que agravou o desequilíbrio entre procura e oferta.

Já o economista Wilson Chimoco defende que a redução das importações impostas pela depreciação cambial assim como pela redução da produção nacional induzida pela reduzida mobilidade interna e baixos níveis de produtividade tem causado um aumento nos preços.

“Os comerciantes grossistas e retalhistas apercebendo-se da escassez estão a tirar proveito cobrindo os custos e ajustando as

suas margens de lucro. Enquanto não se cobrir essa diferença, entre a procura deste produtos e a oferta, os preços vão continuar a aumentar”, alertou”.

No que diz respeito a suspensão dos direitos aduaneiros para combater a inflação os especialistas ouvidos pelo Mercado, defendem que esta medida penaliza a produção interna, cria desequilíbrios e aumenta os preços, por muito que pensem que diminui mas no médio prazo aumenta os preços. Defendem igualmente que a política monetária tem se mostrado pouco eficaz para controlar os preços.

O director do Centro de Investigação Económica da Faculdade de Ciências Económicas da Universidade Lusíada de Angola (CINVESTEC), Heitor Carvalho defende que retirar as taxas aduaneiras das importações é o pior que se pode fazer, pois é através delas que se protege a produção nacional e ao mesmo tempo se criam limites para o aumento de preços”, disse.

Wilson Chimoco, apela para maior produção ainda que numa primeira fase seja feita sem grande competitividade. Alerta ainda para maior estímulo ao sector agro-pecuário e do sistema de transporte/distribuição.

Heitor Carvalho, chama atenção para a necessidade de estudar o problema para cada produto e fixar a taxa que proteja a produção nacional sem desincentivar a competitividade.