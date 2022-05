Alemanha quer Angola no mapa mundial do hidrogénio verde

Luanda acolheu esta quarta-feira, 12, o 1º Simpósio sobre Hidrogénio Verde, no âmbito de uma parceria germano-angolana para a energia que consagra uma visão geral das perspectivas sobre o hidrogénio verde e as suas implicações no comércio global de energia.

O evento reuniu altas entidades dos governos dos dois Países, além dos membros do Executivo e investidores, o embaixador da Alemanha em Angola, Stefano Traumann, e o director-geral de política externa sobre o Clima, Economia e Tecnologia do Ministério Federal Alemão das Relações Exteriores, Oliver Rentschler.

Do lado do Executivo, participou Manuel Nunes Júnior, Ministro de Estado para a Coordenação Económica, Diamantino Pedro Azevedo, Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás e João Baptista Borges, Ministro da Energia e Águas de Angola.

Durante o evento, o governo da Alemanha manifestou o interesse em colocar Angola no mapa mundial do hidrogénio verde e energias renováveis, no quadro da estratégia da transição energética.

O apoio prevê ser concretizado com a operacionalização do programa de Diplomacia Global do Hidrogénio, conhecido, actualmente, como “H2 Diplo”, uma iniciativa do Ministério Federal Alemão das Relações Exteriores, que já conta com seis gabinetes de Hidrogénio instalados no mundo.

A Alemanha, através da sua Delegação de Economia em Angola, quer mostrar aos investidores internacionais o seu potencial neste segmento ainda não explorado, com uma matriz energética actual de 62% de energias limpas.

“Queremos colocar Angola no mapa mundi do hidrogénio verde, sendo o nosso objectivo e a nossa meta”, augura Vandré Spellmeier, delegado da Economia Alemão em Angola (AHK) e chefe do Gabinete Alemão-Angolano de Hidrogénio – H2 Diplo.

Vandré Spellmeier apresentou, nesta quinta-feira, o Gabinete Alemão-Angolano de Hidrogénio –H2 Diplo, no Primeiro Simpósio sobre Hidrogénio Verde Alemanha/Angola, um evento que contou com altos funcionários dos dois governos.

“Precisamos de realizar mais eventos como este e outros, nos próximos meses, com o objectivo de mostrarmos aos investidores estrangeiros que Angola merece estar neste mapa mundial”, reiterou.

À semelhança de outros países, Angola já sinalizou que está a trabalhar na sua estratégia de energias renováveis e, com o H2 Diplo, a Alemanha propõe-se apoiar o Governo na definição do plano para o seu ambiente.

De acordo com o responsável, já existem projectos instalados em vários países a nível de África, tais como África do Sul e Namíbia.

Acrescentou que existe potencial para a produção de hidrogénio verde na África Subsahariana, com preços competitivos a nível mundial.

No quadro da intenção de inserir Angola no referido mapa, disse que o AHK está para cooperar com todas as iniciativas de hidrogénio e energias renováveis, independentemente da sua origem.

Para isso, defende a necessidade de se acelerar as iniciativas de hidrogénio e recuperar o tempo em relação a outros países que já estão mais avançados na sua estratégia de transição energética de exploração de hidrogénio, seja verde ou azul.

Vandré Spellmeier disse acreditar no potencial de Angola para que se torne num “player” relevante de hidrogénio verde a nível global, fazendo uso da capacidade já instalada.

Com o Gabinete Alemão-Angolano de Hidrogénio “H2 Diplo” pretende-se fomentar o desenvolvimento de oportunidades a nível da produção e a utilização e exportação do referido produto, promovendo a integração da iniciativa privada em suas actividades, para contribuir para a diversificação da economia angolana.

O principal objectivo é apoiar os países exportadores de combustíveis fósseis, como Angola, e identificar autoridades e desafios do hidrogénio neutro de carbono, para o crescimento económico e desenvolvimento industrial.

Pretende-se, ainda, com esta iniciativa global, apoiar e colaborar sempre com o sector privado em Angola, a fim de viabilizar a implantação de projectos comerciais e catalisar projectos de hidrogénio verde para o país.

Matriz energética de fontes limpas pode chegar a 70% até 2025

Na sua intervenção, o ministro de Estado para a Cooperação Económica, Manuel Nunes Júnior, disse que a matriz energética do País incorpora já 62% de fontes limpas, mas a “ambição” é chegar a 70% até 2025.

Nunes Júnior reiterou os esforços do Governo para o desenvolvimento de projectos de produção de energias limpas provenientes de barragens hidro-eléctricas e fotovoltaicas, com a instalação de parques solares em curso, no quadro dos compromissos assumidos para a mitigação dos efeitos das alterações climáticas.

O ministro referiu que o desenvolvimento de novas fontes de energia limpas, ou seja, renováveis, mais sustentáveis, onde se enquadra o “Hidrogénio Verde”, está alinhado com os objectivos da estratégia da transição energética, em execução, sob coordenação do Ministério da Energia e Àguas.

Por isso, considera que “o simpósio Angola-Alemanha abre oportunidades para a absorção de conhecimentos científicos sobre a produção e utilização deste recurso no contexto da transição energética, que a seu ver, permitirá à classe empresarial nacional criar novas parcerias de negócios com os empresários alemães, incluindo a transferência de tecnologias para alavancar a indústria do País.

De acordo com o ministro de Estado, a produção de Hidrogénio Verde e seus Derivados, em Angola, por via do uso de energias renováveis, é uma alternativa que contribuirá para a redução das emissões de gases de efeito de estufa, o que colocará o país na trajectória para neutralidade carbónica, em 2050.

O objectivo, segundo disse, é a redução da dependência do país do petróleo e gás, no quadro da diversificação do próprio sector, dando assim início de forma tangível à transição energética.

Mudança global com efeito em Angola

Manuel Nunes Júnior admitiu que a actual mudança global de energias fósseis para limpas e renováveis terá grandes implicações económicas para os países exportadores de hidrocarbonetos, como é o caso de Angola.

Sem avançar as implicações para Angola, disse que o país, além de rico em hidrocarbonetos, possui um grande potencial em fontes de energias renováveis devido a sua posição geográfica e condições climáticas privilegiadas, para a geração de energia solar, hídrica, eólica e outras.

No contexto actual, prossegue, o desenvolvimento deste projecto de Hidrogénio Verde constitui um factor económico de particular importância para a diversificação de fontes de energia substitutas do petróleo, tanto para a arrecadação de divisas por via da exportação, quanto para suportar os esforços de electrificação e desenvolvimento do país.

Sobre o Hidrogénio Verde, o governante sublinhou que a sua cadeia comporta a produção, armazenamento e distribuição até ao consumidor final, que inclui os serviços dos transportes, indústria, e Residências, criando valor acrescentado para a economia nacional, além de gerar empregos.

A este respeito, destacou o futuro “Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Sonangol”, a ser erguido na cidade do Sumbe, Cuanza Sul, que representa, no seu entender, um instrumento crítico e essencial para o desenvolvimento de capacidades científicas e investigativas que permitirão a realização de projectos de energias renováveis e Minerais do futuro para aplicação em baterias eléctricas.