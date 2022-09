Alemanha prepara nacionalização de três energéticas

O governo alemão estará a preparar a nacionalização da Uniper, VNG e SEFE, com o objectivo de impedir o colapso destas empresas, que têm vindo a ter cada vez mais custos com o escalar dos preços da energia na Alemanha, a informação está a ser avançada pela Bloomberg, que cita fontes próximas do processo.

Segundo o governo alemão a aquisição de três empresas de produção de gás. Uma delas é a Uniper, a maior importadora de gás do país, anunciado esta quarta-feira.

A par da Uniper, também a VNG e a Securing Energy for Europe (SEFE) estão em consideração. Os termos da proposta estão ainda por ser desenhados, mas o anúncio oficial deverá acontecer nos próximos dias.

O escalar dos preços do gás na Alemanha, bem como o encerramento do gasoduto Nord Stream por parte da empresa estatal russa Gazprom, têm levado já a vários resgates financeiros e empréstimos governamentais. No entanto, a dimensão do problema parece obrigar a este novo passo, até porque se corre o risco de estas energéticas entrarem em colapso caso não sejam apoiadas pelo Estado.