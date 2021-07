Alemanha incrementa cooperação no domínio da tecnologia

O diplomata falava à imprensa no Palácio da Cidade Alta depois de recebido pelo Presidente da República, João Lourenço.

Dirk Lölke, em fim de missão, depois de cumprir um mandado de três anos, considera Angola um parceiro importante, com o qual o seu país coopera no domínio do combate à corrupção, através da União Europeia, organização em que a Alemanha faz parte.

O diplomata mostrou-se ainda optimista com o futuro da cooperação entre Angola e Alemanha, tendo em conta os acordos assinados aquando da visita a Berlim do Presidente da República, João Lourenço, efectuada em Agosto de 2018, assim como durante a visita a Luanda da Chanceler, Angela Merkel, em Fevereiro do ano passado.

Segundo o embaixador, a Alemanha receberá 30 bolseiros do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás que se vão formar em geologia e mineralogia, e está disposta a receber mais estudantes angolanos nas suas universidades.