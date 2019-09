Alemanha: Governo apresentado OE para 2020 com défice nulo e aumento do investimento

O ministro das Finanças alemão apresentou no Bundestag (câmara baixa do Parlamento) o projecto de Orçamento do Estado para 2020 e o plano financeiro para o período 2019-2023, que aposta no aumento do investimento mantendo um défice nulo.