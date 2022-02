Alemanha gastou 42 mil milhões de euros para proteger empregos devido à COVID

A Alemanha gastou cerca de 42 mil milhões de euros num programa para apoiar os empregos ameaçados pela pandemia da COVID-19, revelou o ministro do Trabalho alemão, em entrevista ao Tagespiegel, citado pela Bloomberg, avança o site português Eco.

Em causa está um programa criado pelo governo alemão que pagou grande parte do salários dos funcionários quando este não podiam fazê-lo devido a questões relacionadas com a pandemia, nomeadamente os confinamentos. “A alternativa – permitir o retorno do desemprego em massa – teria sido muito, muito mais cara para a Alemanha, social e economicamente”, justificou o ministro do Trabalho alemão, Hubertus Heil.

Os cerca de 42 mil milhões de euros gastos pelo governo de Berlim para apoiar o emprego representam apenas uma fasquia das medidas implementadas pelo Executivo para apoiar a economia alemã do impacto causado pela pandemia. A Alemanha também gastou cerca de 78 mil milhões de euros para apoiar as empresas e concedeu 55,2 mil milhões de euros em empréstimos.

Em Dezembro de 2021, a taxa de desemprego recuou tanto na Zona Euro como na União Europeia, fixando-se em 7% e 6,4%, respetivamente, segundo os últimos dados do Eurostat. Neste mês a taxa de desemprego na Alemanha não viu alterações face ao mês de novembro, tendo-se fixado nos 3,2%.