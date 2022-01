Alemanha dispõe de 800 milhões de euros para empresários angolanos

O maior banco da Alemanha em activos totais , Deutsche Bank, tem disponível uma linha de crédito de 800 milhões de euros para financiar o sector privado em Angola, resultante da assinatura de um acordo com o Estado Angolano, no valor global de mil milhões de euros.

A informação foi avançada, esta quinta-feira, em Luanda, pelo Presidente da República, João Lourenço, explicando que do montante geral, um "pouco abaixo dos 200 milhões de euros" foram cedidos à empresa Leonel Carrinho, a única que mostrou estar habilitada a beneficiar do crédito disponível para financiar exclusivamente o sector privado.

“Passado esse tempo, a Leonel Carrinho é a única empresa angolana que provou estar habilitada a beneficiar dessa linha de crédito, com garantia soberana do Estado”, disse João Lourenço, durante uma entrevista concedida a cinco órgãos de informação, detalhando o relacionamento do Estado com quatro empresas (Gemcorp, Omatapalo, Mitrelli, Leonor Carrinho) que têm sido apontadas como privilegiadas no acesso à contratação pública.

Ao responder a jornalistas, João Lourenço sublinhou que o privado deve assumir o espaço deixado pelo Estado, que não detém acções no Grupo Carrinho (uma empresa familiar privada, cuja estrutura accionista é 100% angolana, com sede em Benguela).

No final de 2021, o Grupo Carrinho venceu o primeiro leilão em bolsa realizado no País e assegurou a compra de 100% do capital social do Banco Comércio e Indústria (BCI) por 29 milhões USD. Poucos dias depois, o grupo foi anunciado como vencedor do concurso público para gerir a Reserva Estratégica Alimentar (REA).