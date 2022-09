Ajuste salarial na Defesa e Segurança visa “remuneração positiva”, diz Vera Daves

A ministra das Finanças, Vera Daves, afirmou, nesta quarta-feira, que o ajustamento do salário dos efectivos dos órgãos de Defesa e Segurança visa garantir uma “remuneração positiva”, com base no salário mínimo nacional, noticiou a Angop.

O Conselho de Ministros aprovou , quarta-feira, os ajustamentos dos vencimentos-base dos militares das Forças Armadas Angolanas, assim como os da carreira da Polícia Nacional e das carreiras especiais dos serviços executivos do Ministério do Interior.

Com base na decisão, aprovada em sessão orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, o recruta das Forças Armadas Angolanas (FAA) e o alistado na Polícia da Nacional passam a auferir 40.312,33 Kz contra os anteriores 35.476 Kzs.

Os soldados das FAA e os marinheiros, que auferiam 51.085 Kz, passam para 68.440 Kz, assegurou a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias, em conferência de imprensa, ao lado da titular da pasta das Finanças, Vera Daves.

Adiantou que os militares dos graus de segundo cabo e marinheiro saem de 61.728 para 78. 518 Kz.

Segundo a governante, os reajustes serão pagos com retroactivos a contar desde o mês de Junho último.