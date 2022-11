AIPEX recebeu mais de 500 projectos de investimento nos últimos cinco anos

Angola recebeu entre 2018 e Outubro deste ano 535 projectos de investimento, dos quais 40% são industriais num montante total de quase 3 mil milhões USD, segundo o presidente da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX).

António Henriques da Silva falava à margem do evento “The Angolan Development Roundtable”, promovido pelo The Business Year e destacou a melhoria do ambiente de negócios nos últimos anos, sobretudo a partir de 2018, quando foi aprovada a nova Lei do Investimento Privado.

“Nessa altura, tínhamos apenas registados projectos de investimento de sete países. Passados cinco anos já estão em 51, só por aí verificamos o alargamento do interesse em investir em Angola”, assinalou citado pela Lusa.