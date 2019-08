AIPEX com propostas de investimento de quase 1,5 mil milhões USD

A Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX) tinha em cima da mesa, no final de Junho, propostas de investimento na ordem de 1,49 mil milhões USD, com um potencial de criação de 11.771 empregos, indicam dados publicados no website da entidade.