AIPEX assina contratos de 400 milhões USD

A Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX) assinou, ontem, em Luanda, cinco contratos de investimentos com empresas nacionais e estrangeiras avaliados em mais de 400 milhões USD e projectados para gerar mais cerca de 900 postos de trabalho.

Entre os contratos rubricados, conta a Refinaria de Cabinda, com a empresa Cabinda Oil Refiner, orçado em 303,3 milhões USD, um projecto de capital misto de origem angolana 3 maltesa, do Grupo Gema e da Sonangol, virado essencialmente para a indústria Petroquímica, noticiou o Jornal de Angola.

O acordo de investimento foi subscrito pelo Presidente do Conselho de Administração da AIPEX (PCA), António Henriques da Silva, e pelo gerente da Cabinda Oil Refiner, Arsénio Chicolomuenho, e ocorre depois de responsáveis das duas empresas terem testemunhado o ensaio, com sucesso, da refinaria modular em Houston, Estados Unidos, com capacidade para refinar 60 barris de petróleo por dia.

Outro contrato de relevo rubricado foi o Projecto Ferpinta Angola, orçado em 50 milhões USD e destinado à produção metalomecânica, podendo, numa primeira fase, proporcionar mais de 60 empregos directos para cidadãos nacionais e quatro para expatriados.

Foram também assinados rubricados os contratos de investimento da Articuz, no montante de 50,6 milhões USD, para a produção de papel de higiene e limpeza, o projecto Fabrimetal, avaliado em 21,7 milhões USD, para o fabrico de metais ferrosos para construção civil, bem como o Spar, que emprega 21 096 026,44 USD no comércio e distribuição de bens alimentares.