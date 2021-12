“Ainda é cedo” para prever efeitos de variante Ómicron, Fitch Ratings

A consultora Fitch Ratings assinalou esta quarta-feira que “ainda é cedo” para incorporar os efeitos da variante da COVID-19 Ómicron nas suas previsões de crescimento económico “até que mais seja conhecido sobre a sua transmissibilidade e severidade”, avançou a Lusa.

“Actualmente acreditamos que outra grande e sincronizada desaceleração global, como a vista no primeiro semestre de 2020, é altamente improvável, mas o aumento da inflação vai complicar as respostas macroeconómicas se uma nova variante dominar”, refere a consultora num comunicado divulgado na quarta-feira.

Apontando que “ainda não é claro” que a Ómicron seja mais transmissível do que outras variantes, como a Delta, a Fitch Ratings considera que a possibilidade de uma nova variante que requeira “intervenções não farmacêuticas, como os restritivos encerramento de fronteiras” para conter a transmissão “é um risco contínuo para a economia global”.

Ainda assim, a consultora regista que a “experiência da maioria dos grandes países sugere que as sucessivas vagas de infecções têm diminuído os efeitos do crescimento, à medida que as economias se adaptam”, destacando as alterações nos padrões de trabalho e consumo.

A Fitch Ratings sublinha que factores como os programas de vacinação e o melhor entendimento científico do vírus Sars-CoV-2 “reduziram a necessidade de intervenções não farmacêuticas face ao início da pandemia” e que o critério para reintroduzir confinamentos totais subiu.

“Estes factores tornam a repetição da contracção sem precedentes do produto interno bruto (PIB) global do primeiro semestre de 2021 improvável. Ainda assim, o regresso dos níveis pré-pandemia dos níveis de actividade dos sectores mais expostos, como o turismo e as viagens internacionais, será afectado”, assinala a consultora.