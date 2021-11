AIA defende subsídio à agricultura para uma economia sustentável

O Presidente da Associação Industrial de Angola (AIA), José Severino defendeu a sustentabilidade económica assente no fomento à agricultura, com a ascensão de subsídios no sector rural e não nos combustíveis.

O responsável falava durante o Fórum de Apoio à Reconversão da Economia Angolana, promovido, recentemente em Luanda, pelo Grupo Boa vida (GBV), em parceria com a AIA.

“Se nós queremos uma Economia mais eficiente, subsídio para agricultura e não subsídio para os combustíveis tal como fazemos”, disse o economista.

Defende o investimento na agricultura, pela volatilidade que o mercado petrolífero apresenta, com altas e baixas nos preços, impactando negativamente o mercado cambial.

Neste sentido, a procura pela sustentabilidade deve cingir-se na agricultura como a maior parte do mundo o faz. Durante o evento, foram discutidos diversos temas tais como a visão estratégica para ultrapassar o actual quadro económico do País, a apresentação de novas percepções para o investimento público e privado e o impulsionamento do sector empresarial na geração de emprego, bem como as medidas efectivas para a diversificação da economia angolana.

No que concerne às medidas que o Executivo tomou para reduzir o custo de vida das populações, abordou-se a redução das taxas aduaneiras sobre os bens da cesta básica, uma medida que consta do Decreto Legislativo Presidencial Provisório aprovado a 1 de Setembro do corrente ano, na oitava sessão ordinária do Conselho de Ministros, cujo objectivo era influenciar a baixa de preços.

A iniciativa a vigorar em 2022 abrange não só produtos da cesta básica como também irá abranger outros produtos, tais como o leite condensado e em pó, margarina, ovo e feijão, batata-doce e batatarena, mandioca e inhame, cebola e alho, arroz, milho, trigo, massango, soja, açúcar, sal, farinha de milho, fuba de bombó e farinha de trigo; enchidos de carne, pão, óleo alimentar, água mineral e de mesa, bem como o sabão.

A isenção das despesas aduaneiras na importação dos produtos da cesta básica insere-se no âmbito das medidas de alívio fiscal adoptadas pelo Executivo para fazer face ao aumento dos preços de uma parte significativa dos bens de amplo consumo das populações, assim como dos custos de transporte no mercado marítimo internacional, o que culminou num aumento dos preços destes produtos também a nível nacional.

O presidente da AIA avançou ainda que a associação sugeriu uma taxa de 7% do IVA aquando da implementação no País, pois as taxas não podiam ser muito diferenciadas sob pena de elevarem os custos das empresas na implementação dos softwares contabilísticos e consequentemente levar a redução do consumo.

“As taxas quando são diferenciadas obrigam a um grande conhecimento contabilístico e as ferramentas electrónicas, esta mudança que vai haver agora, vai gastar dinheiro das empresas, porque vão ter de chamar os técnicos para ajustar o programa,” aclara.

“As micros e pequenas empresas não têm dinheiro para fazer a aquisição dessa tecnologia, hoje, instalar um sistema desses numa loja custam um milhão de Kz, e elas não rendem um milhão Kz para investir nisso, porque são ferramentas muito complexas” “Portanto, 100% de taxa única com a excepção de Cabinda seria muito confortável para todos, e não dá só conforto a quem consome os bens de grande circulação, porque é preciso criar consumo, sem consumo não há desenvolvimento, não há oportunidades de novos negócios, e eu entendo que essas medidas têm devem ser tomadas tal como as empresas tomam medidas para não sucumbirem.”

Perspectivas do OGE 2022

As perspectivas sobre o OGE 2022 também foi alvo de debate durante. O Presidente da Comissão Administrativa (PCA) do Grupo Boa Vida, Tomasz Dowbor, apresentou a sua visão em relação ao que se espera do OGE 2022.

“Olhando para o Orçamento Geral do Estado para 2022, verificamos que existe uma grande oportunidade para a melhoria das condições sociais, porque é isso que se pretende quando falamos do exercício e execução do Orçamento do Estado”.

O mesmo relembrou que todo o processo de desvalorização nos últimos anos fez com que as condições sociais se deteriorassem, fruto do aumento dos preços.

Apesar dos esforços do Executivo para a diversificação da economia, com estímulo na indústria e na produção local, a economia ainda apresentou dificuldades que culminaram no quinto ano consecutivo de recessão.

“Todavia, o Orçamento Geral de 2022 foi concebido olhando muito na melhoria das condições sociais, eu quero fazer essas notas especificamente porque eu como gestor ansiosamente aguardava pelas ferramentas económicas, do modelo económico do OGE que pudessem auxiliar o sector privado. O OGE 2022 traz esperanças de uma melhoria”, disse Tomasz Dowbor.

O Fórum de Apoio à Reconversão da Economia Angolana teve um conceito centralizado na pedagogia de profissionais da comunicação dos mais variados sectores da economia, cujo objectivo foi debater e recomendar aos jornalistas em particular e ao Executivo angolano, possíveis acções concretas para ultrapassar o quadro económico actual e impulsionar o investimento público e privado.