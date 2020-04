AGT vai anunciar novos prazos a qualquer momento

Segundo o Jornal de Angola o Ministério das Finanças (MINFIN) tem já preparado o pacote de medidas, depois de combinadas as posições inicialmente desenhadas às disposições finais do memorando que o Governo aprovou recentemente.

Já no quadro dos incentivos à economia anunciados na última sessão da Comissão Económica, a administração fiscal prepara um pacote que visa responder ao momento actual e garantir que os contribuintes possam estar focados no desafio de travar a propagação do vírus.

Estava prevista, para o dia 17 deste mês, a liquidação do Imposto Predial Urbano (IPU) e da Taxa de Circulação. Já o Imposto Industrial a ser pago no final de Maio, sabe-se já, por decisão do Governo, que passa para Junho. Apesar disso, a AGT continua a disponibilizar canais de Internet e chamadas telefónicas para a liquidação das respectivas obrigações fiscais.